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اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً

12 يوليو 2023 . الساعة 10:11 بتوقيت القدس
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اليابان: كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً

قال خفر السواحل في اليابان، الأربعاء، إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه "صاروخ باليستي".

وأكد الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونج يانج، أطلقت صاروخاً باليستياً.

وتواجه كوريا الشمالية، انتقادات من جاراتيها الجنوبية واليابان، بسبب التجارب الصاروخية، وسط تحذيرات غربية وأممية من تصاعد التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت الحكومة اليابانية إنها قدمت احتجاجا شديد اللهجة على التجربة الكورية الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في الصين.

وأعتبرت طوكيو أن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا استفزاز خطير وانتهاك للقرارات الدولية

 

المصدر / وكالات
#كوريا الشمالية #اليابان #صاروخ باليستي

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