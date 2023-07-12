رفع المناعة إحداها... اكتشف فوائد الأطعمة الغنية بالزنك

غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

يلعب الزنك، وهو معدن حيوي، دورًا مهمًا في الوظائف الفسيولوجية المختلفة داخل جسم الإنسان، وفي حين أنه يرتبط بشكل شائع بدعم الجهاز المناعي والتئام الجروح، يقدم الزنك أيضًا العديد من الفوائد غير المكتشفة، والتي غالبًا ما يتم تجاهلها.

ويمكن أن يساهم دمج الأطعمة الغنية بالزنك في نظامك الغذائي بتحسين الوظيفة الإدراكية والتمثيل الغذائي والرفاهية العامة، وذلك وفق تقرير جديد نشره موقع "أونلي ماي هيلث" الطبي المتخصص؛ الذي عدد 6 أطعمة غنية بالزنك جاءت على الشكل الآتي:

بذور اليقطين

بذور اليقطين ليست فقط وجبة خفيفة لذيذة، ولكنها أيضًا مصدر كبير للزنك، تحتوي هذه البذور الصغيرة على مضادات أكسدة ودهون صحية، إلى جانب مستويات عالية من الزنك التي تدعم وظيفة المناعة وتعزز صحة الجلد.

يمكن أن يساعد دمج بذور اليقطين بنظامك الغذائي أيضًا في الحفاظ على مستويات السكر بالدم الصحية، وتقليل الالتهابات.

العدس

العدس من البقوليات المغذية المليئة بالبروتين النباتي والألياف ومجموعة من المعادن، بما في ذلك الزنك، ويمكن أن يساعد دمج العدس بنظامك الغذائي في الحفاظ على مستويات السكر في الدم، ودعم صحة الجهاز الهضمي، كما يساهم محتوى الزنك في العدس في التمثيل الغذائي الأمثل، وإنتاج الطاقة.

الشوكولاتة الداكنة

وفقًا لبحث، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على كمية معتدلة من الزنك، إلى جانب مضادات الأكسدة المفيدة الأخرى، ويعزز وجود الزنك في الشوكولاتة الداكنة صحة الشعر والجلد والأظافر، بينما تساعد مضادات الأكسدة في تقليل الالتهاب والحماية من التلف الخلوي.

وتذكر أن تختار الشوكولاتة الداكنة عالية الجودة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، لتحقيق أقصى قدر من الفوائد.

الكاجو

الكاجو ليس فقط لذيذًا، ولكنه أيضًا مصدر غني بالزنك، هذا المعدن الموجود في الكاجو يدعم جهاز المناعة، ويساعد على محاربة الالتهابات، بالإضافة إلى ذلك يساهم الزنك في تخليق السيروتونين، وهو ناقل عصبي يلعب دورًا مهمًا في تنظيم الحالة المزاجية وتقليل القلق.

الزبادي

الزبادي، وخاصة الزبادي اليوناني، ليس فقط وجبة خفيفة لذيذة، ولكنه أيضًا مصدر مهم للزنك، إذ يعزز محتوى الزنك في الزبادي وظيفة الأمعاء الصحية، ويدعم الميكروبيوم المتوازن، ويساعد في امتصاص العناصر الغذائية.

يمكن أن يساهم تضمين الزبادي في نظامك الغذائي أيضًا في تحسين صحة العظام وتعافي العضلات.

وفي حين أن الزنك معروف بشكل عام لدوره في وظيفة المناعة، إلا أن الفوائد غير المكتشفة لهذا المعدن الأساسي واسعة النطاق.

السبانخ

السبانخ عبارة عن أوراق خضراء متعددة الاستخدامات، لا توفر فقط ثروة من الفيتامينات والمعادن، ولكنها تحتوي أيضًا على كمية ملحوظة من الزنك.

إن مزيج الزنك ومضادات الأكسدة في السبانخ يدعم صحة العين، ويقلل من خطر التنكس البقعي المرتبط بالعمر، علاوة على ذلك يساهم الزنك الموجود في السبانخ بتنظيم الناقلات العصبية، وتعزيز الوظيفة الإدراكية والذاكرة.

المحار

يعد المحار مصدرًا استثنائيًّا للزنك؛ إذ يحتوي على هذا المعدن أكثر من أي طعام آخر، وبالإضافة إلى دعم وظيفة المناعة، يساعد الزنك الموجود في المحار بتخليق البروتين، وإصلاح الحمض النووي، وتنظيم الهرمونات.

يمكن أن يساهم الاستهلاك المنتظم للمحار في تحسين الخصوبة، إذ يلعب الزنك دورًا مهمًا في الصحة الإنجابية.