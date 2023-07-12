الأمم المتحدة.. الدول الأوروبية ترفض إدانة الاعتداءات على القرآن

رفضت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الأربعاء، إدانة حرق نسخ القرآن الكريم، خلال اجتماع بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال جلسة خاصة طارئة أقيمت بدعوة من منظمة التعاون الإسلامي في إطار فعاليات الدورة الثالثة والخمسين العادية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وناقش المجلس المكون من 47 عضوًا، مشروع القرار الذي طرحته منظمة التعاون الإسلامي بشأن حملات الإساءة والاعتداء التي استهدف القرآن الكريم مؤخرًا بأوروبا، حيث دعا مشروع القرار إلى إدانة الاعتداءات التي طالت القرآن ووصفت بالكراهية الدينية.

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وأحالت بلجيكا، باسم الاتحاد الأوروبي، المشروع إلى التصويت في المجلس، وصرح ممثلو بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا أنهم سيصوتون ضد مشروع القرار الخاص بإدانة عمليات حرق المصحف.

وبعد تمديد خطابات بعض الدول، قرر المجلس الاجتماع مرة أخرى غدا والتصويت على مشروع قانون الإدانة المطروح من قبل منظمة التعاون الإسلامي.

وأدان نائب وزير الخارجية التركي ياسين أكرم سيريم، أثناء حضوره الجلسة الطارئة عبر رسالة بالفيديو، الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في الفترة الأخيرة.

المصدر / الأناضول