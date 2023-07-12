ضحية قتل بالرصاص صباح اليوم بكفر قرع في الداخل المحتل

قتل الشاب صباح اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار من قبل مجهولين، في بلدة كفر قرع في وادي عارة.

وتعرض الشاب إلى إطلاق نار فور خروج من منزله، حيث تم استهدافه خلال سفره بمركبته.

ووفق مصادر محلية، فإن القتيل هو كندي كناعنة في الثلاثينيات من عمره.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جريح في كفر قرع، وعلى الفور هرعت طواقم طبية إلى المكان، وأقرت وفاته تأثرا بإصابته الحرجة.

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ووصل طاقم المعهد الجنائي إلى موقع الجريمة، وشرع في جمع الأدلة في إطار التحقيق، دون أن تعلن شرطة الاحتلال تنفيذ أي اعتقالات.

وأمس الثلاثاء، قتل الدكتور رامز محمد حمدان أبو عصبة (40 عاما)، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في بلدة جت، فيما أصيبت امرأة في جريمة منفصلة ارتكبت في مدينة الطيبة، وفي جريمة ثالثة، أصيب قاصران من مدينة الطيرة في جريمة طعن.

ومع جريمة القتل في كفر قرع صباح اليوم الأربعاء، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري، إلى 111 قتيلا خلال نصف عام لتقترب من حصيلة ضحايا العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين