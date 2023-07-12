اعتقالات في مداهمات واسعة للاحتلال بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأربعاء، حملة مداهمات واسعة في الضفة الغربية اعتقلت خلالها عددا من المواطنين، فيما أصيب عدد آخر في مواجهات.

وأفاد الهلال الأحمر في نابلس، بإصابة 5 شبان إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع بعد إطلاقه من قبل قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، مشيرًا إلى أن تلك القوات اعتدت على مركبة اسعاف ما تسبب بكسر الزجاج الأمامي لها.

ونفذت تلك القوات العديد من المداهمات، فيما أطلق مقامون النار تجاهها.

واعتقلت المحررين سائد المصري، وحسام الرزة من شارع عصيرة.

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وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة سليط من مخيم نور شمس، وذلك بعد إطلاق النار على مركبته قرب بلدة بلعا شرق المدينة، فيما اعتقل أكرم قعدان من الحارة الغربية بالمدينة.

وفي مخيم عقبة جبر بأريحا، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان بعد حملة مداهمة لعدة منازل عقب اقتحام المخيم.

وفي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أصيب شاب بالرصاص الحي بعد مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.

وفجرت قوات الاحتلال مداخل عدة منازل، قبل أن تعتقل 3 شبان هم محمد أبو عكر، أدم أبو نصار، قصي المالحي.

وفي قلقيلية، اعتقل الشاب عبد الراعي بعد اقتحام خلة الراعي شرق المدينة، فيما اعتقل الشاب أصيل البرغوثي بعد مداهمة منزله في بلدة كوبر شمال رام الله.

واعتقل الشاب سيف دار الشيخ من بلدة عناتا بالقدس المحتلة، والشاب مأمون العجوز سكان مدينة نابلس أثناء تواجده في مكان عمله بالداخل المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين