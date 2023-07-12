اختطاف "إسرائيلي" خلال رحلة في إثيوبيا

أعلنت وزارة خارجية الاحتلال، عن اختطاف إسرائيلي في إثيوبيا، وأفادت في بيان لها بأن عملية الخطف نفذت خلال تواجده في منطقة غوندار شمالي إثيوبيا قبل عدة أيام.

ولم تفصح الوزارة في بيانها عن أيّ تفاصيل أخرى حول هوية المختطف ولا عن الظروف التي اختُطف فيها، علما بأن مدينة غوندار كانت عاصمة للإمبراطورية الأثيوبية، وهي المدينة الأكبر من حيث عدد السكّان في منطقة أمهرة بإثيوبيا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية ("كان 11") أن عملية الاختطاف نفذت قبل عدة أيام؛ ولفتت إلى أن المختطف بعث برسالة استغاثة صوتية إلى أسرته قال فيها: "ساعدوني.. أنا في وسط الغابة.. إنها تمطر بغزارة.. ساعدوني".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها تعمل بالتنسيق مع الإنتربول بشأن هذه القضية.

وتأتي حادثة الخطف هذه بعد أيام من الكشف عن حادثة اختطاف باحثة إسرائيلية روسية في العراق على يد مليشيات شيعية.

المصدر / وكالات