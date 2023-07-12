"6" مباريات تجريبية لأندية غزة الأسبوع الحالي

غزة/ مؤمن الكحلوت:

تواصل أندية قطاع غزة ابرام المزيد من المباريات التجريبية استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويلتقي فريق نادي غزة الرياضي أحد أندية الدرجة الممتازة مع نظيره الجلاء أحد اندية دوري الدرجة الثانية اليوم الأربعاء على ملعب اليرموك بمدينة غزة، بينما يواجه اتحاد بيت حانون نظيره الهلال على ملعب بيت حانون البلدي، وفي ذات التوقيت يلعب خدمات رفح مع خدمات النصيرات على ملعب رفح البلدي.

ويلعب الصداقة مع الأهلي على ملعب اليرموك بمدينة غزة غدا الخميس، وفي ذات التوقيت سيواجه شباب رفح منافسه شباب جباليا على ملعب رفح البلدي، في حين سيتنافس اتحاد الشجاعية مع أهلي بيت حانون على ملعب بيت حانون البلدي.

وكان فريقا اتحاد بيت حانون وغزة الرياضي قد تعادلا ايجابيا بهدفين لمثلهما في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس على ملعب بيت حانون البلدي.

وتغلب اتحاد الشجاعية على بيت لاهيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين