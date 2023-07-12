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الولايات المتحدة تدعوا (إسرائيل) إلى حماية واحترام حق التظاهر

12 يوليو 2023 . الساعة 02:03 بتوقيت القدس
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علق البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، على الاحتجاجات الشديدة التي يشهدها الاحتلال على خلفية مصادقة "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون "حد المعقولية"، واستخدام شرطة الاحتلال العنف ضد المتظاهرين.

ودعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، السلطات الاسرائيلية إلى "حماية واحترام حق التظاهر".

وقال: "نواصل تشجيع نهج قائم على الإجماع للإصلاح القانوني، وهي نقطة أكدها الرئيس بايدن مرة أخرى في نهاية الأسبوع الماضي".

وتابع: ومن الواضح أن هناك نقاشًا مهما في دولة الاحتلال حول الخطة المقترحة. مثل هذه المناقشات تعتبر صحية جزء من ديمقراطية نابضة بالحياة ".

وقالت وسائل إعلام عبرية إن الشرطة الإسرائيلية، قد استخدمت خراطيم المياه لتفريق بعض المتظاهرين وسحبت آخرين بالقوة، كما وثقت مقاطع فيديو انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي اعتداء الشرطة على متظاهرين بالضرب بالهراوات.

وأعلنت شرطة الاحتلال ارتفاع عدد الموقوفين إلى71 شخصاً، من المتظاهرين في فعاليات "يوم الأضراب الشامل" التي تندد بخطة التعديلات القضائية.

وأضافت: "ستستمر الشرطة في السماح بحرية التعبير والتظاهر في حدود القانون، لكنها لن تسمح بانتهاك النظام العام وتعطيل أنظمة المرور وإغلاق الطرق أمام سيارات الطوارئ والإنقاذ، وستتصرف بقسوة ضد كل من يسد ويمنع مرورها".

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أن المحتجين "أغلقوا العديد من الشوارع الرئيسية في أنحاء البلاد".

المصدر / وكالات
#نتنياهو #البيت الأبيض #الكنيست #التعديلات القضائية #حد المعقولية

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