فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يعقب على إخلاء عائلة صب لبن من بيتها في القدس

الاحتلال يقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري ويمنعه من السفر

الأرصاد: كتلة هوائية شديدة الحرارة الأربعاء

دراسة: النوم العميق يساعد في ضبط معدلات السكر بالدم

"الملك كازو" أكبر لاعب سنا في كرة القدم للمحترفين يمدد عقده في سن 56

حماس تثمن موقف مقررة حقوق الإنسان حول انتهاكات الاحتلال ضد الفلسطينيين

المحامي "شتات": الاعتقال السياسي الذي تمارسه أجهزة السلطة جريمة دستورية

أتلتيكو مدريد يخطط للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

تحرك جديد من بايرن ميونيخ لضم المغربي ياسين بونو

يوفنتوس يوافق على بيع بوغبا مقابل 10 ملايين يورو

مدرب في طريقه للرحيل عن ناديه قبل انطلاق الدوري بغزة

12 يوليو 2023 . الساعة 01:28 بتوقيت القدس
...
غزة/ مؤمن الكحلوت:

بات رحيل المدرب هاني المصدر عند تدريب فريق اتحاد دير البلح وشيكا، في ظل ارتباطه بتدريب المنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وينتظر الأولمبي مشاركات خارجية عديدة العام الحالي، حيث سيعسكر الفدائي في نهاية شهر أغسطس القادم، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها البحرين في شهر سبتمبر القادم.

وفي حال استمر المصدر في تدريب اتحاد دير البلح، سيغيب عن 8 مباريات في مرحلة الذهاب، مما قد يؤثر على مسيرة الفريق.

وأبلغ المصدر مجلس ادارة اتحاد دير البلح بصعوبة بقائه على رأس الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

ويقود تدريبات اتحاد دير البلح المدرب المساعد محمد مهنا، حيث من المتوقع أن تكون جلسة حاسمة مع المصدر بعد عودته إلى غزة اليوم.

ويعتبر المصدر من أكفأ المدربين في غزة، وحاصل على دورة التدريب المتقدمة A، وسبق له تدريب عدة أندية في غزة، أبرزها الأقصى وخدمات النصيرات وغزة الرياضي، ويشغل منصب المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي منذ 5 سنوات.

ويواجه فريق اتحاد دير البلح نظيره الأمل في الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى، علما أنه صعد بطلا لدوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب الموسم الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
#رياضة #الدوري الفلسطيني #كرة قدم #هاني المصدر #اتحاد دير البلح #الاولمبياد

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة