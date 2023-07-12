مدرب في طريقه للرحيل عن ناديه قبل انطلاق الدوري بغزة

غزة/ مؤمن الكحلوت:

بات رحيل المدرب هاني المصدر عند تدريب فريق اتحاد دير البلح وشيكا، في ظل ارتباطه بتدريب المنتخب الأولمبي لكرة القدم.

وينتظر الأولمبي مشاركات خارجية عديدة العام الحالي، حيث سيعسكر الفدائي في نهاية شهر أغسطس القادم، استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة للأولمبياد، والتي تستضيفها البحرين في شهر سبتمبر القادم.

وفي حال استمر المصدر في تدريب اتحاد دير البلح، سيغيب عن 8 مباريات في مرحلة الذهاب، مما قد يؤثر على مسيرة الفريق.

وأبلغ المصدر مجلس ادارة اتحاد دير البلح بصعوبة بقائه على رأس الجهاز الفني خلال الفترة القادمة.

ويقود تدريبات اتحاد دير البلح المدرب المساعد محمد مهنا، حيث من المتوقع أن تكون جلسة حاسمة مع المصدر بعد عودته إلى غزة اليوم.

ويعتبر المصدر من أكفأ المدربين في غزة، وحاصل على دورة التدريب المتقدمة A، وسبق له تدريب عدة أندية في غزة، أبرزها الأقصى وخدمات النصيرات وغزة الرياضي، ويشغل منصب المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي منذ 5 سنوات.

ويواجه فريق اتحاد دير البلح نظيره الأمل في الأسبوع الأول من دوري الدرجة الأولى، علما أنه صعد بطلا لدوري الدرجة الثانية لفرع الوسطى والجنوب الموسم الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين