الاتحاد الأوروبي يعقب على إخلاء عائلة صب لبن من بيتها في القدس

عقّب الاتحاد الأوروبي، مساء الثلاثاء، على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء عائلة صب لبن من بيتها في البلدة القديمة من القدس المحتلة.

وأعرب الاتحاد الأوروبي في تغريدة عبر صفحته الرسمية على تويتر عن أسفه لهذا القرار، قائلًا: "يؤسفنا قرار السلطات الإسرائيلية، بإخلاء عائلة غيث صب لبن من البيت الذي تقطنه منذ عام 1953 في البلدة القديمة بالقدس الشرقية المحتلة، إثر قرار قضائي".

وأضاف: "حاليا، تواجه أكثر من 10 عائلات فلسطينية دعاوى إخلاء في البلدة القديمة من القدس".

وتابع: "نحث الحكومة الإسرائيلية على احترام القانون الدولي والسماح لهذه العائلات بالعيش حيث يعيشون منذ عقود".

وكان مستوطنون قد اقتحموا، فجر اليوم، بيت عائلة صب لبن وسيطروا عليه، بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإخلائه من أصحابه.

وفي عام 2016، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قراراً يقضي بمنع تواجد الأبناء والأحفاد في البيت بهدف منعهم من المطالب بحق الحماية كجيل ثالث، مع بقاء الزوجين فيه.

ويقع البيت في مبنى بعقبة الخالدية في البلدة القديمة، ويطل مباشرة على المسجد الأقصى المبارك، ويقطنه المواطن السبعيني مصطفى صب لبن وزوجته نورة، وسبق للمستوطنين أن استولوا قبل سنوات عدة على جزء علوي من المبنى وجزء آخر منه، وبقي بيت عائلة صب لبن يتوسط المبنى الذي يحيطه الاستيطان من كل جهة.

المصدر / وكالات