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الاحتلال يقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري ويمنعه من السفر

12 يوليو 2023 . الساعة 00:24 بتوقيت القدس
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الشيخ عكرمة صبري

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، منزل خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري بدون سابق إنذار في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد المكتب القانوني للشيخ عكرمة، في بيان له، إنه "في الصباح الباكر داهمت عناصر من قوات الاحتلال منزل الشيخ دون سابق إنذار أو مراعاة لشخص الشيخ وصحته".

وأضاف المكتب، أن "القوات سلمت الخطيب، قراراً يقضي بمنعه من السفر مدة 6 أشهر؛ بحجة أن سفره يشكل خطراً على الاحتلال".

يشار إلى أن قوات الاحتلال أفرجت عن الشيخ صبري، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة الإسلامية العليا، في مايو الماضي، بشروط: عدم التواصل مع 3 فضائيات "الميادين، الأقصى، والمنار"، والحضور للتحقيق في حال استدعائه من جديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
#القدس #الاحتلال #عكرمة صبري #الهيئة الإسلامية العليا #المسجد الأقصى

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