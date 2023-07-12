الأرصاد: كتلة هوائية شديدة الحرارة الأربعاء

أفادت دائرة الأرصاد الجوية، بأن طقس فلسطين على موعد اليوم الأربعاء مع بدء كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة.

وأوضحت أن الجو يكون حارًا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، كما يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام.

كما ويرافق هذه الموجة الذي تعد الهند مصدرها، رطوبة عالية وأجواء جافة خانقة، وستصل درجات الحرارة في بعض المناطق خلال اليومين المقبلين، إلى أواخر الثلاثينيات.

ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وينصح الاطباء، المواطنين بضرورة تجنب اشعة الشمس بشكل مباشر لفترات طويلة، مؤكدين، أن ارتفاع الحرارة قد يعرض الأشخاص لجهاد حرارة من ضربات الشمس تصل لحد الإغماء.

المصدر / فلسطين أون لاين