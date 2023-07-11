أتلتيكو مدريد يخطط للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن نادي أتلتيكو مدريد وبطلب من مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني، يسعى جديًا للتعاقد مع متوسط الميدان الإيطالي في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي.



ووفقًا لموقع "فوت ميركاتو" نقلًا عن تقرير لصحيفة "ماركا" الإسبانية اليوم الثلاثاء، فإن أتلتيكو مدريد متحمس جدًا للتعاقد مع فيراتي، الذي أفصح عن رغبته في تغيير الأجواء خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية وكشف عن حلمه باللعب لريال مدريد.



وأشار التقرير إلى أن فيراتي في وضع غامض جدًا في الوقت الحالي في فريقه باريس سان جيرمان مع قدوم المدرب لويس إنريكي وقيام الفريق بإبرام عدة تعاقدات مؤخرًا، أبرزها متوسط الميدان الأوروغوياني مانويل أوغارتي.



وبالإضافة إلى اهتمام أتلتيكو مدريد بفيراتي (30 عامًا) من أجل تدعيم خط الوسط، فإن اللاعب يملك عروضًا من أندية الدوري السعودي التي حاولت في الأسابيع الماضية جس نبضه.



وقالت "ماركا" في توقعاتها، إن أتلتيكو مدريد ومديره الرياضي الإيطالي أندريا بيرتا، ينتظران فقط الضوء الأخضر من إدارة سان جيرمان لشراء عقد فيراتي، لاسيما أن النادي عازم على بيع عدد من اللاعبين يتقدمهم المهاجم البرتغالي جواو فيليكس والإسباني ألفارو موراتا، بالإضافة إلى اللاعبين رينان لودي وتوماس ليمار.



ويرتبط فيراتي، خريج مدرسة بيسكار الإيطالية، مع باريس سان جيرمان بعقد يمتد إلى غاية شهر يونيو/ حزيران 2026، وهو الذي انضم إليه صيف 2012؛ إذ لم يلعب الدولي الإيطالي مع أي ناد كبير في مشواره باستثناء فريق العاصمة باريس الذي حمل ألوانه وهو بعمر 19 سنة.

المصدر / فلسطين اونلاين