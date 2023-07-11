تحرك جديد من بايرن ميونيخ لضم المغربي ياسين بونو

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني جدد اهتماماته بالتعاقد مع النجم المغربي ياسين بونو، حارس نادي إشبيلية الإسباني، في الميركاتو الحالي.



وكان العملاق البافاري قد أبدى اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي، البالغ من العمر 32 عامًا، في سوق الانتقالات الشتوية الماضية، بعد تألقه في كأس العالم قطر 2022 رفقة المنتخب المغربي، لكن بونو رفض وقتها الرحيل عن إشبيلية.



ووفقًا لموقع "ريليفو" الإسباني، فإن بطل الدوري الألماني الموسم الماضي، يسعى مرة أخرى لجلب الحارس المخضرم إلى ميونخ، بعد أن اقترب السويسري يان سومر من الرحيل عن بايرن.



وأشار التقرير إلى أن سومر يقترب من الرحيل إلى إنتر ميلان الإيطالي، الذي قد يسمح لحارس الكاميروني أندريه أونانا بالرحيل صوب مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف لتعويض رحيل الإسباني ديفيد دي خيا.



وحسب التقرير، لا يزال قرار بونو هو ما سيحدد الأمر، خاصة أنه رفض الانتقال إلى كبير ألمانيا منذ بضعة أشهر فقط، مبررًا ذلك بأنه سعيد مع النادي الأندلسي، وعائلته سعيدة في مدينة إشبيلية.



جدير بالذكر أن الحارس المغربي قد انضم إلى صفوف إشبيلية في عام 2020، قادمًا من نادي جيرونا، ويرتبط بونو مع إشبيلية بعقدٍ يمتد إلى صيف 2025.

المصدر / فلسطين اونلاين