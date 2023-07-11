يوفنتوس يوافق على بيع بوغبا مقابل 10 ملايين يورو

أكد تقرير صحفي استعداد نادي يوفنتوس الإيطالي للتخلي عن لاعبه الفرنسي بول بوغبا، خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي، بالتزامن مع أحاديث راجت عن تلقي متوسط الميدان صاحب الـ30 عامًا عرضًا مغريًا للانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".



وارتبط بوغبا خلال الساعات الماضية بإمكانية الانضمام إلى دوري روشن، مع تحديد قطبَي مدينة جدة السعودية، الأهلي والاتحاد، كوجهتين مُحتملتين لنجم منتخب فرنسا.



ووفقًا لما أورده موقع "فوتبول إيطاليا" الناطق بالإنجليزية، نقلًا عن صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن أهلي جدة قدّم عرضًا إلى بوغبا يتضمن عقدًا يمتد لـ3 مواسم، براتب إجمالي يبلغ 100 مليون يورو.



وحسب المصدر نفسه، فإن يوفنتوس سيُرحب ببيع بطاقة بوغبا، هذا الصيف 2023، في حال تلقى عرضًا بقيمة 10 ملايين يورو فقط، خاصةً مع انتداب "السيدة العجوز" للاعب، العام الماضي 2022، عبر صفقة مجانية، قادمًا آنذاك من مانشستر يونايتد الإنجليزي.



يُذكر أن بوغبا زار المملكة العربية السعودية قبل ساعات، لتتزايد التوقعات بانتقال اللاعب إلى "دوري روشن"، قبل أن تؤكد تقارير صحفية أن أسباب الزيارة "شخصية بحتة".



وعانى بوغبا من إصابات متتالية خلال موسمه الأخير مع يوفنتوس 2022-23، ليكتفي بخوض 10 مباريات فقط برفقة البيانكونيري، ويغيب عن منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم قطر 2022.



ويملك بوغبا مقومات بدنية وفنية كبيرة، وقد أظهر ذلك خلال تجربته الأولى في يوفنتوس (2012-16)، وأيضًا مع مانشستر يونايتد، ومنتخب فرنسا، ويعتقد خبراء أن اللاعب المُلقب بـ"الأخطبوط" قد يمثل إضافة نوعية مهمة للدوري السعودي.



ويمتد تعاقد بوغبا مع يوفنتوس حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، وتُقدر القيمة السوقية للاعب بـ15 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين