11عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 11 عملاً مقاوماً.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطي" عملية إطلاق نار وإلقاء عبوة ناسفة وحالة إحراق للمستوطنات وتصديين للمستوطنين وحالتي تحطيم مركبات مستوطنين وأربع مواجهات تخللها إلقاء حجارة.

وألقى شبان عبوة ناسفة باتجاه مستوطنة "شاكيد" في غلاف جنين، ما أدى لاندلاع النيران في أراضي المستوطنات.

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كما اندلعت مواجهات بين الشبان الثائرين وقوات الاحتلال في رام الله، تخللها عمليات إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وشهدت كل من مناطق "جبل جرزيم" و"مخيم عسكر" و"عورتا" مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها عمليات إلقاء حجارة.

وألقى الشبان الحجارة وتصدّوا للمستوطنين وحطموا مركباتهم، في "مردا" في سلفيت بالضفة المحتلة.

وحطّم الشبان مركبات المستوطنين في "حوسان" كما ألقوا الحجارة صوبهم وتصدّوا لهم، كما اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان في مخيم "العروب" بالخليل تخللها إلقاء حجارة تجاه قوات الاحتلال.

وتتواصل أعمال المقاومة في الضفة الغربية بكافة الأدوات المتاحة ردًا على جرائم الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه.