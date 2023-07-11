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لماذا سيلعب برشلونة أول مباراة في الدوري الإسباني بدون جمهور؟

11 يوليو 2023 . الساعة 20:17 بتوقيت القدس
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لماذا سيلعب برشلونة أول مباراة في الدوري الإسباني بدون جمهور؟

يستقبل خيتافي برشلونة بطل الموسم الماضي في المرحلة الاولى من بطولة إسبانيا لكرة القدم لموسم 2023-2024 من دون جمهور، بسبب عقوبة تعود الى عام 2017 وتتعلق باجتياح جمهوره للملعب.

وأعلنت المحكمة العليا في اسبانيا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، عن عودتها عن قرارها الاولي بالغاء العقوبة في وثيقة حصلت على نسخة منها وكالة فرانس فرس.

وكان انصار خيتافي اجتاحوا ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريس الخاص بفريقهم، بعد الفوز على تينيريفي الذي خوّلهم الصعود الى مصاف الدرجة الاولى في لا ليغا قبل ست سنوات، ما اثار حفيظة انصار الفريق المنافس ودفع المسؤولين عن المباراة إلى اللجوء الى غرف الملابس.

وتعتبر زيارة برشلونة مجزية للغاية بالنسبة الى خيتافي لكن رئيس النادي انخل توريس اكد بانه حزين اكثر بالنسبة الى انصار الفريق بقوله لصحيفة "آس" الرياضية "إذا كان ما أرادوا هو معاقبة انصارنا، فلا خيار أمامنا سوى القبول (بالقرار). أنا حزين أكثر تجاه انصار الفريق من نقص الموارد المادية للنادي" من جراء هذا القرار.

المصدر / فلسطين اونلاين
#برشلونة #الدوري الإسباني #خيتافي

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