أول خطوة من مانشستر يونايتد لضم سفيان أمرابط

أشارت تقارير صحفية إلى تحركات جادة تقوم بها إدارة مانشستر يونايتد، للتعاقد مع متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي، اللاعب المغربي سفيان أمرابط، خلال نافذة الانتقالات الصيفية الحالية.



ووفقًا لما أورده مراسل شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فلوريان بليتنبيرغ، فإن مانشستر يونايتد يعمل على مراقبة سفيان أمرابط عن قُرب، تمهيدًا للتوقيع مع اللاعب صاحب الـ26 عامًا.



وكتب بليتنبيرغ عبر حسابه بمنصة "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "في هذه المرحلة، (الأمور) غير متقدمة، لكن المفاوضات الأولى حدثت"، مُشيرًا إلى أن انتقال أمرابط المُحتمل إلى مانشستر يونايتد قد يصبح موضوعًا ساخنًا في وقت لاحق من سوق الانتقالات الحالية.



وأكد بليتنبيرغ، المعروفة أخباره بدرجة عالية من المصداقية، أن اسم أمرابط موجود أيضًا على طاولة بايرن ميونخ الألماني لسوق الانتقالات، قبل أن يستدرك: "لكن، لا شيء جاد في هذه المرحلة".



ويُصنَّف أمرابط ضمن أبرز لاعبي الوسط المدافعين في العالم، وقد ذاع صيته بصورة لافتة عقب تألقه مع منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم قطر 2022.



وارتبط اسم أمرابط بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، وقد بدا الدولي المغربي قريبًا من إكمال انتقاله إلى قلعة "كامب نو" خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضي، قبل أن تتعثر الصفقة بسبب معاناة البارسا اقتصاديًا.



ولم تتوقف وسائل الإعلام عن ربط أمرابط بالانتقال إلى برشلونة، هذا الصيف، كما راجت أنباء عن اهتمام مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد الإسباني والأهلي السعودي بالتوقيع مع الدولي المغربي.



ويمتد تعاقد أمرابط مع فيورنتينا حتى 30 يونيو/ حزيران 2024، وتُقدر القيمة السوقية للاعب بـ30 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

المصدر / فلسطين اونلاين