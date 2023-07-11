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بالفيديو هبوط عنيف لطائرة ركاب صومالية في مطار مقديشو

11 يوليو 2023 . الساعة 18:54 بتوقيت القدس
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هبوط عنيف لطائرة ركاب صومالية في مطار مقديشو

أصيب شخصان بجروح بعد انحراف طائرة مدنية أثناء هبوطها في مطار مقديشو اليوم الثلاثاء.

وتظهر لقطات فيديو مستمدة من كاميرات المراقبة لحظة انحراف الطائرة على مدرج المطار واصطدامها العنيف بالحواجز المحيطة بالمدرج، وتطايرت أجزاء من الطائرة جراء الاصطدام.

وأعلنت وزيرة النقل والطيران المدني الصومالية فردوسه عثمان عيغال، عن إصابة شخص جراء انحراف طائرة مدنية بمطار آدم عبد الله الدولي في العاصمة مقديشو.

وأشارت الوزيرة الصومالية في تصريح لوسائل إعلام رسمية إلى أن "الطائرة التي كانت قادمة من مدينة غروي عاصمة ولاية بونتلاند الإقليمية انحرفت عن مسارها في مدرج المطار".

المصدر / وكالات
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