مباريات مرحلة ذهاب دوري الدرجة الأولى

وائل الحلبي:

أجرى اتحاد كرة القدم صباح أمس قرعة بطولة الدوري للدرجات الممتازة والأولى والثانية، التي جرت في مقره غرب مدينة غزة بحضور أعضاء الاتحاد وممثلي الأندية في الدرجات الثلاثة.

وجاءت نتائج قرعة مرحلة الذهاب من دوري الدرجة الأولى على النحو التالي:

الأسبوع الأول

خدمات النصيرات × نماء

بيت لاهيا × أهلي النصيرات

بيت حانون الأهلي × خدمات البريج

اتحاد دير البلح × الأمل

الزوايدة × خدمات جباليا

المجمع الإسلامي × خدمات خانيونس

الأسبوع الثاني

خدمات النصيرات × أهلي النصيرات

نماء × خدمات البريج

بيت لاهيا × الأمل

بيت حانون الأهلي × خدمات جباليا

اتحاد دير البلح × خدمات خانيونس

الزوايدة × المجمع الإسلامي

الأسبوع الثالث

خدمات النصيرات × خدمات البريج

أهلي النصيرات × الأمل

نماء × خدمات جباليا

بيت لاهيا × خدمات خانيونس

بيت حانون الأهلي × المجمع الإسلامي

اتحاد دير البلح × الزوايدة

الأسبوع الرابع

خدمات النصيرات × الأمل

خدمات البريج × خدمات جباليا

أهلي النصيرات × خدمات خانيونس

نماء × المجمع الإسلامي

بيت لاهيا × الزوايدة

بيت حانون الأهلي × اتحاد دير البلح

الأسبوع الخامس

خدمات النصيرات × خدمات جباليا

الأمل × خدمات خانيونس

خدمات البريج × المجمع الإسلامي

أهلي النصيرات × الزوايدة

نماء × اتحاد دير البلح

بيت لاهيا × بيت حانون الأهلي

الأسبوع السادس

خدمات النصيرات × خدمات خانيونس

خدمات جباليا × المجمع الإسلامي

الأمل × الزوايدة

خدمات البريج × اتحاد دير البلح

أهلي النصيرات × بيت حانون الأهلي

نماء × بيت لاهيا

الأسبوع السابع

خدمات النصيرات × المجمع الإسلامي

خدمات خانيونس × الزوايدة

خدمات جباليا × اتحاد دير البلح

الأمل × بيت حانون الأهلي

خدمات البريج × بيت لاهيا

نماء × أهلي النصيرات

الأسبوع الثامن

خدمات النصيرات × الزوايدة

المجمع الإسلامي × اتحاد دير البلح

خدمات خانيونس × بيت حانون الأهلي

خدمات جباليا × بيت لاهيا

الأمل × نماء

خدمات البريج × أهلي النصيرات

الأسبوع التاسع

خدمات النصيرات × اتحاد دير البلح

الزوايدة × بيت حانون الأهلي

المجمع الإسلامي × بيت لاهيا

خدمات خانيونس × نماء

خدمات جباليا × أهلي النصيرات

الأمل × خدمات البريج

الأسبوع العاشر

خدمات النصيرات × بيت حانون الأهلي

اتحاد دير البلح × بيت لاهيا

الزوايدة × نماء

المجمع الإسلامي × أهلي النصيرات

خدمات خانيونس × خدمات البريج

خدمات جباليا × الأمل

الأسبوع الحادي عشر

خدمات النصيرات × بيت لاهيا

بيت حانون الأهلي × نماء

اتحاد دير البلح × أهلي النصيرات

الزوايدة × خدمات البريج

المجمع الإسلامي × الأمل

خدمات خانيونس × خدمات جباليا

المصدر / فلسطين أون لاين