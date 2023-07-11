حماس: استيلاء الاحتلال على منزل عائلة "صب لبن" جريمة حرب وعدوان على شعبنا

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الثلاثاء، أن استيلاء الاحتلال على منزل عائلة "صب لبن" وانتزاعهم من بيتهم لإحلال المستوطنين جريمة حرب وعدوان سافر على حق وجود المقدسي في بيته.

وقال الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، خلال وقفة تضامنية نظمتها الحركة مع عائلة "صب لبن"، بمدينة غزة، إننا لن نخذل شعبنا في القدس وسنكون سندًا لهم في وجه عدوان الاحتلال.

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وأضاف حمادة، أن محاولات الاحتلال الإسرائيلي في تهجير أهلنا من مدينة القدس ستبوء بالفشل، مشيرًا، إلى أن المقاومة الفلسطينية لا زال سيفها مشرعًا في وجه الاحتلال ومستوطنيه.

ودعا المجتمعات والمؤسسات الدولية بالوقوف على مسؤولياتها والخروج بموقف رسمي وحقيقي جراء ممارسات الاحتلال في تهجير أهلنا المقدسيين من مدينة القدس.

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المصدر / فلسطين أون لاين