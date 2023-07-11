تعرف على جميع مباريات مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز

وائل الحلبي:

أجرى اتحاد كرة القدم صباح أمس قرعة بطولة الدوري للدرجات الممتازة والأولى والثانية، التي جرت في مقره غرب مدينة غزة بحضور أعضاء الاتحاد وممثلي الأندية في الدرجات الثلاثة.

وقال صلاح أبو العطا عضو الاتحاد أن منافسات الدوري ستقام بحضور الجمهور، داعيا الأندية والجماهير للحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي والعمل تفادي ما حدث في الموسم الماضي، والذي تسبب في إقامة الجولات الخمسة الأخيرة من الدوري الممتاز بدون حضور الجمهور.

وجاءت نتائج قرعة مرحلة الذهاب من الدوري الممتاز على النحو التالي :

الأسبوع الأول

شباب خانيونس × شباب رفح

اتحاد بيت حانون × الشجاعية

الأهلي × غزة الرياضي

الصداقة × خدمات رفح

خدمات الشاطئ × شباب جباليا

الهلال × اتحاد خانيونس

الأسبوع الثاني

الهلال × شباب جباليا

اتحاد خانيونس × خدمات رفح

خدمات الشاطئ × غزة الرياضي

الصداقة × شباب رفح

الأهلي × الشجاعية

شباب خانيونس × اتحاد بيت حانون

الأسبوع الثالث

الهلال × خدمات رفح

شباب جباليا × غزة الرياضي

اتحاد خانيونس × شباب رفح

خدمات الشاطئ × الشجاعية

الصداقة × اتحاد بيت حانون

الأهلي × شباب خانيونس

الأسبوع الرابع

الهلال × غزة الرياضي

خدمات رفح × شباب رفح

شباب جباليا × الشجاعية

اتحاد خانيونس × اتحاد بيت حانون

خدمات الشاطئ × شباب خانيونس

الصداقة × الأهلي

الأسبوع الخامس

الهلال × شباب رفح

غزة الرياضي × الشجاعية

خدمات رفح × اتحاد بيت حانون

شباب جباليا × شباب خانيونس

اتحاد خانيونس × الأهلي

خدمات الشاطئ × الصداقة

الأسبوع السادس

الهلال × الشجاعية

شباب رفح × اتحاد بيت حانون

غزة الرياضي × شباب خانيونس

خدمات رفح × الأهلي

شباب جباليا × الصداقة

اتحاد خانيونس × خدمات الشاطئ

الأسبوع السابع

الهلال × اتحاد بيت حانون

الشجاعية × شباب خانيونس

شباب رفح × الأهلي

غزة الرياضي × الصداقة

خدمات رفح × خدمات الشاطئ

شباب جباليا × اتحادخانيونس

الأسبوع الثامن

الهلال × شباب خانيونس

اتحاد بيت حانون × الأهلي

الشجاعية × الصداقة

شباب رفح × خدمات الشاطئ

غزة الرياضي × اتحاد خانيونس

خدمات رفح × شباب جباليا

الأسبوع التاسع

الهلال × الأهلي

شباب خانيونس × الصداقة

اتحاد بيت حانون × خدمات الشاطئ

الشجاعية × اتحاد خانيونس

شباب رفح × شباب جباليا

غزة الرياضي × خدمات رفح

الأسبوع العاشر

الهلال × الصداقة

الأهلي × خدمات الشاطئ

شباب خانيونس × اتحاد خانيونس

اتحاد بيت حانون × شباب جباليا

الشجاعية × خدمات رفح

شباب رفح × غزة الرياضي

الأسبوع الحادي عشر

الهلال × خدمات الشاطئ

الصداقة × اتحاد خانيونس

الأهلي × شباب جباليا

شباب خانيونس × خدمات رفح

اتحاد بيت حانون × غزة الرياضي

الشجاعية × شباب رفح

المصدر / فلسطين أون لاين