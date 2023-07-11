الفصائل: نرفض الاعتقالات السياسية في الضفة ونعتبرها انتهاكًا خطيرًا للقانون

عبرت عدد من الفصائل الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها للاعتقالات، التي تستهدف القادة والكوادر والأسرى المحررين في محافظات الضفة الغربية، واعتبرتها انتهاكًا خطيرًا للقانون وسلوكًا خارجًا عن الإجماع الوطني.

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وأكدت الفصائل في بيانها، أن استمرار الاعتقالات والانتهاكات التي تنفذها أجهزة السلطة في الضفة، لا يساهم في تهيئة الأجواء والمناخات الإيجابية أمام الدعوة التي وُجهت لعقد اجتماع الأمناء العامين لتحقيق الوحدة الوطنية في مواجهة مشروع ضم الضفة وتهويد القدس، بل يشيع أجواءً سلبيةً ستؤثر على الجهود الوطنية الرامية لاستعادة الوحدة في مواجهة الاحتلال وحكومة المستوطنين الفاشية.

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وشددت على ضرورة الاستجابة للنداءات الوطنية بالتوقف عن هذه السياسة، لما تسببه من تداعياتٍ خطيرة على التلاحم الوطني والسلم الأهلي والمجتمعي.

ودعت الفصائل قيادة السلطة وأجهزتها الأمنية بالتوقف الفوري عن ممارسة هذه السياسة المرفوضة شعبيًا ووطنيًا، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

الفصائل التي وقعت على البيان:

حركة المقاومة الإسلامية حماس

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

حزب الشعب الفلسطيني

منظمة طلائع حرب التحرير "الصاعقة "

الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة.



المصدر / فلسطين أون لاين