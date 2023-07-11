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فرنسا تقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى

11 يوليو 2023 . الساعة 15:37 بتوقيت القدس
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فرنسا تقرر تزويد أوكرانيا بصواريخ طويلة المدى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده ستشرع في إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى لمساعدتها في الدفاع عن نفسها.

وقال لدى وصوله للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا: "قررت زيادة شحنات الأسلحة والعتاد لتمكين الأوكرانيين من امتلاك القدرة على تنفيذ ضربات عميقة مع الحفاظ على قناعتنا بالسماح لأوكرانيا بالدفاع عن أراضيها".

ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول عدد الصواريخ أو أنواعها.

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ويجتمع زعماء الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، في قمة حاسمة في ليتوانيا، على أبواب روسيا، لتوجيه رسالة دعم إلى أوكرانيا التي تواصل هجومًا مضادًّا صعبًا ضد موسكو وتنتظر التزامات بشأن عضوية مستقبلية في التحالف.

ويُتوقّع أن يتوجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى فيلنيوس لحضور القمة التي تستمر يومين حيث سيطرح قضية حقّ كييف في الانضمام إلى التحالف العسكري عند انتهاء غزو الكرملين.

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المصدر / وكالات
#فرنسا #حلف شمال الأطلسي #أوكرانيا #ماكرون #صواريخ طوبلة المدى

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