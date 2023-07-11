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الكشف عن مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس

11 يوليو 2023 . الساعة 14:12 بتوقيت القدس
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الكشف عن مخطط لإقامة مستوطنة جديدة في قلب القدس

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن مخطط جديد لحكومة نتنياهو بإقامة مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في شرق القدس المحتلة.

ويشمل المخطط الاستيطاني، بناء 450 وحدة استيطانية في منطقة مساحتها 12 دونمًا في منطقة تقع بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة.

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ويقضي المخطط الذي تم الكشف عنه بإحاطة المستوطنة بجدار، حيث من المقرر أن تنظر ما تسمى "اللجنة المحلية للتخطيط والبناء" في هذا المخطط الأسبوع المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#استيطان #مخطط استيطاني #استيطان القدس

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