هيئة مقدسية: الاحتلال يسعى للاستيلاء على حاضنة الأقصى وتفتيت البلدة القديمة

قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، إنّ الاحتلال يمارس سياسة التهجير والاستيلاء على منازل المقدسيين منذ عقود.

وأضاف الهدمي أنّ الاحتلال يسعى للاستيلاء على حاضنة المسجد الأقصى، وهي البلدة القديمة، مشيرًا إلى أنّ أهل البلدة القديمة هم الأقرب إلى المسجد الأقصى المبارك، وهم حماة مدينة القدس لذلك يسعى الاحتلال لطردهم.

وتابعت قائلًا: "قضية عائلة صب لبن استمرت عشرات السنين واستطاع الاحتلال اليوم الاستيلاء على منزلهم ضمن مخطط مستمر".

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وذكر أنّ القانون الصهيوني قائم على أساس عنصري، وعلى المقدسيين أن يثبتوا ملكياتهم بوثائق جديدة تسدُّ كل الثغرات أمام الاحتلال.

واقتحم مستوطنون منزل عائلة "صب لبن" الواقع في عقبة الخالدية بالبلدة القديمة، وذلك بعد وقت قصير من إخلائه من قِبل جيش الاحتلال، وإجبار أصحابه على مغادرة المنزل واعتقال المتضامنين مع العائلة.

المصدر / فلسطين أون لاين