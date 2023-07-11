أسرى سجن "عوفر" يحتجون ضد إجراءات إدارة السجون

أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أنّ الأسرى في سجن "عوفر" قرروا القيام بخطوات احتجاجية ضد إجراءات إدارة السجون بحقهم.

وأوضح نادي الأسير، في بيان صحفي، أنّ إغلاق الأقسام، وإعلان حل الهيئات التنظيمية اليوم، يأتي كخطوة أولية، احتجاجًا على التفتيشات اليومية، والمماطلة في تأخير إدخال أهالي الأسرى خلال الزيارة، والنقص الكبير في الملابس، والعقوبات اليومية بحقّهم، إلى جانب حالة الاكتظاظ داخل أقسام (المعبار)، وذلك مع ارتفاع أعداد المعتقلين الجدد، وعدم توفير الاحتياجات الأساسية لهم.

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ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و600 أسير، من بينهم 31 امرأة، و172 طفلًا، و682 معتقلًا إداريًّا، و500 أسير مريض، و551 أسيرًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، إضافة، إلى 214 أسيرًا مضى على اعتقالهم 20 عامًا أو أكثر، وفقًا لهيئة شؤون الأسرى.

المصدر / فلسطين أون لاين