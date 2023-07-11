"حماس": سلطات الاحتلال تُصعد من جريمة التطهير العرقي في القدس

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم، اليوم الثلاثاء، إن إخلاء سلطات الاحتلال لمنزل عائلة "صب لبن" في مدينة القدس المحتلة وتسليمه للمستوطنين، تصعيد لجريمة التطهير العرقي ضد شعبنا في المدينة المحتلة.

وأكد قاسم في تصريح وصل " " نسخة عنه، أن هذه الجريمة جزء من الحرب الصهيونية على الهوية العربية للقدس، وامتداد للحرب الدينية على مقدساتنا، وانتهاك لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

وأضاف: "مطلوب موقف واضح وعملي من المجتمع والمؤسسات الدولية من جريمة التهجير التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أهلنا في القدس، وعدم الاكتفاء بالإدانة الإعلامية".

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وأخلت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء بالقوة، عائلة صب لبن من منزلها في مدينة القدس المحتلة، وسلمته للمستوطنين.

وجاء الإخلاء بعد أن أصدرت محكمة الاحتلال العليا، قرارًا سابقًا بإنهاء عقد الإيجار المحمي للزوجين المسنين، نورا صب لبن (68 عامًا) ومصطفى صب لبن (72 عامًا) لإفساح المجال للاستيلاء على العقار من قِبل جمعية "جاليتسيا" الاستيطانيّة التي تسعى لإخلاء العائلة منذ العام 2010.

المصدر / فلسطين أون لاين