الأمم المتحدة تؤكد عدم التراجع عن إدانة عدوان الاحتلال على جنين

قال متحدث أممي، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لن يتراجع عن إدانته للغارات الإسرائيلية "الدامية" على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك رداً على دعوة المبعوث الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان غوتيريش، الأسبوع الماضي، إلى التراجع عن إدانته لاستخدام (إسرائيل) "المفرط للقوة".

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي: "إنها ليست المرة الأولى في التاريخ، وخاصة في التاريخ الحديث، التي يدلي فيها الأمين العام للأمم المتحدة ببيان وتطالبه بعض الدول الأعضاء بالمنظمة بسحبه، لكنه لم يفعل ذلك".

وأوضح دوجاريك أن "غوتيريش يوضح فقط ما هو رأيه".

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والأسبوع الماضي، أدان غوتيريش بشدة "العنف الإسرائيلي" واستخدام (تل أبيب) المفرط للقوة في جنين.

وقال "إنني أدين بشدة جميع أعمال العنف ضد المدنيين".

والإثنين قبل الماضي شنت دولة الاحتلال عدوانا عسكريا استمر نحو 48 ساعة في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة واستخدمت فيها مروحيات وطائرات مسيرة وقوات برية بداعي ملاحقة المقاومين.

وأسفر العدوان عن استشهاد 12 فلسطينيا وإصابة نحو 120 آخرين، بينهم 20 في حالة حرجة.

وانسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين فجر الأربعاء، ليختتم أكبر عدوان عسكري له في المدينة منذ أكثر من 20 عاما.

المصدر / وكالات