الطقس: أجواء حارة نسبيا في فلسطين

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، حارا نسبيا إلى حار ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الثلاثاء 11 يوليو

وهذه الليلة، يكون الجو لطيفا في المناطق الجبلية دافئا في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 12 يوليو

ويوم غد الأربعاء تتعرض فلسطين إلى كتلة هوائية حارة إلى شديدة الحرارة وجافة، لذا يكون الجو حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، حيث يتوقع أن تستمر هذه الموجة لعدة أيام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الخميس 13 يوليو

ويوم الخميس المقبل، يكون الجو حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 14 يوليو

أما يوم الجمعة يكون الجو حارا في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من المعدل العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين