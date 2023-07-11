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"راقب خطواتك".. شاهد رسالة غريبة لبايدن تجعله يقف برهة ثم يقفز!

11 يوليو 2023 . الساعة 06:59 بتوقيت القدس
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"راقب خطواتك".. شاهد رسالة غريبة لبايدن تجعله يقف برهة ثم يقفز!

"راقب خطواتك"، بهذه العبارة قررت على ما يبدو الطائرة الخاصة للرئيس الأميركي جو بايدن تنبيهه بشأن السلم الذي لطالما تعثّر به.

فخلال الساعات الماضية، لم تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي عن إعادة مشاركة مقطع فيديو أظهر لحظة نزول سيد البيت الأبيض من سلم الطائرة بعد وصوله مطار ستانستيد شمال شرق لندن فجر الاثنين.

توقف لبرهة وقفز بمكانه

ولاقى المقطع هذا التفاعل خصوصا وأن بايدن توقف لبرهة وقفز بمكانه في إشارة إلى نزوله بأمان ودون أي حوادث عند اللوحة المنبّهة فعلاً.

وقد انتشر المقطع كالنار بالهشيم فيما اعتبرها البعض ظاهرة لم تحدث قبل.

في حين أن الرئيس الأميركي اعتاد خلال سفراته الوقوع في مواقف محرجة بشأن سلّم الطائرة خصوصا وأنه تعثّر مرارا وسقط أرضاً.

زيارة تشمل 3 دول

يشار إلى أن الرئيس الأميركي كان وصل إلى بريطانيا في مستهل زيارة تشمل 3 دول، اجتمع خلالها مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في داونينغ ستريت، وهو الاجتماع الخامس لهما في 5 أشهر.

وناقش الرئيس قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز في قلعة وندسور الاثنين، قبل قمة حلف شمال الأطلسي.

بينما أعلن البيت الأبيض أن الزيارة تهدف إلى مواصلة تعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين.

المصدر / وكالات
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