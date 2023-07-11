بينها الحمام الساخن.. 8 نصائح يابانية سهلة للتخلص من السمنة

يصاب البعض بالإحباط والضيق لكثرة محاولات إنقاص الوزن من خلال الالتزام بنظام غذائي معين أو تقييد السعرات الحرارية وممارسة النشاط البدني، وتكون المحصلة هي عدم تحرك مؤشر الميزان. يأتي الخبر السار من موقع Jagran، الذي نشر تقريرًا يتضمن 8 نصائح يابانية سهلة تساعد على إنقاص الوزن وتحقيق الهدف المنشود:

1. مضغ الطعام

وفقًا للاعتقاد الياباني، يجب مضغ الطعام على الأقل من 25 إلى 30 مرة أو حتى تختفي الكتل لأنها تزيد من عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم أثناء الهضم.

2. تجنب الشرب أثناء الأكل

يمكن أن يؤدي شرب الماء أثناء تناول الطعام إلى الشعور بالانتفاخ، مما يسبب شعورا سريعا بالشبع، لكن يحتاج الشخص بعد وقت قصير لتناول وجبة أخرى لسد الجوع.

3. حمامات الماء الساخن

عند الاستحمام بالماء الساخن، يتم إنتاج بروتينات الصدمة الحرارية التي تسرع عملية حرق الدهون.

4. تناول الخضراوات

في الثقافة اليابانية، يتم تناول الخضراوات قبل أي نوع آخر من الطعام، وبالتالي فهي توفر التغذية، كما تمنح الشعور بالامتلاء وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

5. الأطعمة الغنية بأوميغا-3

تساعد الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا-3 على الحفاظ على الصحة وزيادة التمثيل الغذائي، الذي يساعد على إنقاص الوزن

6. تناول المزيد من البروتينات

تميل ثقافة الطعام اليابانية إلى الحرص على تناول المزيد من البروتين، مما يجعل الشخص يشعر بالشبع لفترة أطول ويقلل من كمية الكربوهيدرات.

7. حصص طعام أصغر

لا يؤمن اليابانيون بالإفراط في تناول الطعام مهما كان الطعام لذيذًا. إن الحرص على التحكم في كميات وأحجام الحصص يؤدي إلى تحقيق ميزة القدرة على تناول جميع أنواع الطعام مع الحفاظ على فقدان الوزن.

8. الشاي الأخضر

يعتقد اليابانيون أن الشاي الأخضر له فوائد عديدة وفعال في تحسين صحة البشرة والشعر. كما أنه غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على زيادة التمثيل الغذائي، وبالتالي المساعدة في إنقاص الوزن.

المصدر / وكالات