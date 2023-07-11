تحذيرات فلكية.. "القبة الحرارية" تطفو فوق أجواء 7 دول عربية

حذر خبراء فلكيون من ارتفاع درجات الحرارة في عدد من الدول العربية خلال الأيام القادمة.. يأتي هذا التحذير مع إعلان مركز الأرصاد السعودي استمرار تأثير ارتفاع درجات الحرارة بين 46 و48 مؤية على المنطقة الشرقية وأجزاء من المدينة المنورة والرياض حتى نهاية الأسبوع الجاري.

منصة طقس العرب السعودية قالت كذلك في تقرير لها إن كتلة هوائية حارة من المنتظر أن تندفع لشمال شبه الجزيرة العربية ويعزز الكتلة الهوائية الاشتداد المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، كما جاء في تقرير المنصة بأنه سيكون هناك.

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن معدلاتها الاعتيادية بأكثر من 5 درجات مئوية.

هذا وأوضحت الخرائط الجوية أن الكتلة الحارة يتوقع أن تؤثر على كل من بلاد الشام ومصر والعراق وشمال السعودية اعتبارًا من نهاية الأسبوع الحالي.

من جهتها، أكدت الإدارة الوطنية الأميركية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي أن صيف هذا العام سجل أعلى درجات حرارة منذ 136 عاما. أحد الأشخاص لم يجد إلا أوراق الكرتون للحماية من الشمس.

بدورها، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن العالم في طريقه لأن يشهد أشد الأعوام حرارة على الإطلاق، وإن غاز ثاني أكسيد الكربون بلغ مستويات مرتفعة جديدة، الأمر الذي يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن حزيران (يونيو) الماضي كان الشهر الـ14 على التوالي الذي يشهد درجات حرارة قياسية في الأرض والمحيطات.

وسجلت مناطق في دول عربية مثل العراق والكويت أكثر من 50 درجة مئوية، ففي العراق قرر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في معظم مدن العراق.

تشير دراسات مؤكدة إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض.

وبحسب هيئات ومراكز مختصة بتغيرات الطقس والمناخ، فإنها تتوقع استمرار هذه الموجة عدة أسابيع، لتضرب أجزاء واسعة من كل قارات العالم.

ودعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى تنفيذ اتفاقية جرى التوصل إليها في كانون الثاني (ديسمبر) الماضي للحد من تغير المناخ، عبر التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة بحلول 2100.

وتشير دراسات مؤكدة إلى استمرار ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، مع تباين في وجهات النظر حول الأسباب الحقيقية لهذا الصعود المستمر في درجة الحرارة، الذي بلغ أكثر من نصف درجة في مناطق الثبات الحراري، الذي يقابله ارتفاع متذبذب قد يصل إلى خمس درجات مئوية في مناطق عدم الثبات خارج خط الاستواء وخارج المحيطات العالمية.

وهناك وجهة نظر لبعض علماء المناخ ترمي بالتهمة على انبعاث الغازات الدفيئة الناتجة عن الاحتراق، ومنهم من يقول إن الأسباب قد تكون في باطن الأرض وما تحدثه من براكين، إضافة إلى النشاط الشمسي في بعض الفترات.

ويتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى نهاية القرن الحالي، يقابله مزيد من التبخر وذوبان الجبال الجليدية في القطبين وبعض قمم الجبال العالمية، وارتفاع منسوب مياه البحار في بعض مناطق العالم.

وطرح علماء المناخ بعض الأفكار للتصدي لهذا الارتفاع، بتشجيع الزراعة وحظر قطع الأشجار، والتقليل من استخدام الوقود الأحفوري.

من جهة أخرى، تعد دول شبه الجزيرة العربية والعراق وبعض صحاري إفريقيا الأكثر تأثرا بهذا الارتفاع المستمر في درجة حرارة الأرض، خاصة أن ارتفاع نصف درجة فوق مناطق الثبات الحراري قد يعني خمس درجات في تلك الصحاري الجافة.

وتشير نماذج الطقس العددية للتنبؤات الجوية لهذا اليوم إلى استمرار وجود السحب الجبلية المنخفضة على طول مرتفعات منطقة جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة لتزيد من فرص هطول الأمطار الرعدية المتفرقة على أجزاء من تلك المناطق في حين تكون فرص هطول الأمطار ضعيفة في المناطق الأخرى مع استمرار ظهور بعض السحب الخفيفة فوق أجزاء من وسط وشرق المملكة وقد تمتد إلى جنوب غربي منطقة حائل.

وتستمر نسب الرطوبة منخفضة جدا في معظم المناطق الصحراوية، حيث لا تتجاوز 10 في المائة وتكون بين الخفيفة والمتوسطة في المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية.

كما تستمر الحرارة عالية جدا في معظم مناطق السعودية وتكون أشد حرارة في المناطق الشرقية والوسطى وأجزاء من الغربية، حيث تراوح بين 45 و49 درجة مئوية وقد تصل 50 درجة في الهفوف في منطقة الأحساء وفي المناطق الحدودية للمنطقة الشرقية.

وينتظر أن تكون فرص هطول الأمطار أفضل نهار غد على طول مرتفعات مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة تمتد حتى جبال منطقة المدينة المنورة وتكون أشد غزارة في المناطق الحدودية بين منطقة جازان وحدود اليمن لذا ينصح بتوخي الحذر. في حين يستمر الطقس مستقرا في باقي المناطق مع ظهور بعض السحب الخفيفة المتفرقة فوق المناطق الوسطى والشرقية.

ويتوقع أن تخف حدة الرياح في معظم مناطق البلاد وتبقى نشطة نسبيا شمال مياه البحر الأحمر، مع ضعف في نسب الرطوبة السطحية في جميع المناطق الصحراوية وتكون بين الخفيفة والمتوسطة في المناطق الساحلية والمرتفعات، كما تخف حدة الحرارة قليلا في المناطق الشرقية والوسطى والغربية لتراوح بين 43 و47 درجة مئوية.

وتشير خرائط الطقس إلى تحسن طفيف في نسب درجات الحرارة في معظم المناطق حتى نهاية هذا الشهر بواقع درجة إلى ثلاث درجات مئوية، كما تشير إلى تحسن كبير في نسب هطول الأمطار خاصة نواحي المناطق الجنوبية الغربية من السعودية، التي يتوقع أن تشهد هطول أمطار غزيرة واسعة بدءا من الثلاثاء المقبل تمتد حتى مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وقد تكون غزيرة جدا في المناطق الحدودية مع اليمن لذا ينصح بتوخي الحذر.

المصدر / وكالات