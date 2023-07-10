وصل مساء اليوم الإثنين، الفوج الثاني من حجاج قطاع غزة، عبر معبر رفح البري جنوبي قطاع غزة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج لهذا العام.

شاهد | وصول الفوج الثاني من حجاج قطاع #غزة عبر معبر #رفح pic.twitter.com/VZe7D9zKnO — فلسطين أون لايـن (@F24online) July 10, 2023

وعملت أطقم الهيئة العامة للمعابر والحدود، بمساندة أجهزة وزارة الداخلية والأمن الوطني المختصة على تسهيل وصول حجاج المكرمة، والبالغ عددهم قرابة 900 حاج.





وأوضحت أطقم الهيئة أنها عملت على تجهيز صالة الاستقبال، تمهيدًا لوصول حجاج بيت الله الحرام، ومن ثّم ختم جوازاتهم ونقل أمتعتهم في أسرع وقت ممكن.







المصدر / فلسطين أون لاين