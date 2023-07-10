هنية يكشف عن موعد تقديم المنحة المالية لأندية غزة

مؤمن الكحلوت:

كشف عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة النقاب، عن موعد تقديم المنحة المالية لأندية كرة القدم في غزة.

وقال هنية خلال كلمة له في حفل تكريم الإعلاميين الرياضيين، أنّ المجلس الأعلى للشباب والرياضة سيقدم منحة مالية بقيمة 304 آلاف دولار لأندية غزة بكافة درجاتها المختلفة في الثلث الأخير من شهر أغسطس القادم.

وأضاف هنية، أنّ المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سيدعم باقي الاتحادات الرياضية في الألعاب الجماعية الأخرى، بمبلغ 40 ألف دولار، بالاضافة لتقديم مبلغ 10 آلاف دولار للمواقع الإعلامية الرياضية العاملة في غزة بالشراكة مع اتحاد الإعلام الرياضي.

وأكد هنية، أنّ الدعم يأتي رغم الظروف الصعبة، وهو ضمن الدعم المستمر للأندية والاتحادات الرياضية، موجّهًا الشكر للجنة متابعة العمل الحكومي على دعمها المتواصل للرياضة الفلسطينية.

ويلتزم المجلس الأعلى للشباب والرياضة في غزة منذ سنوات، بتقديم الدعم المالي للأندية والاتحادات الرياضية في غزة، للقيام بواجباتها اتجاه الشباب الفلسطيني.

وتعاني الأندية في غزة من أزمات مالية خانقة ممتدة منذ سنوات، وتعتمد بشكل رئيسي على الدعم والمنح والرعايات التي تقدم لها.

المصدر / فلسطين أون لاين