مسيرة استفزازية للمستوطنين بين رام الله ونابلس

شارك مئات المستوطنين، مستقلين دراجات نارية في مسيرة استفزازية من مستوطنة "عيلي" جنوب نابلس، شمالي الضفة الغربية، باتجاه مستوطنة "بيت إيل"، شمال مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

تزامن ذلك، مع تجمهر مستوطنين على الشارع المحاذي لمستوطنة "حلميش"، شمال غرب رام الله.

وأفاد مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أغلقت منطقة "عيون الحرامية"، ومفترق بلدة ترمسعيا، والمدخل الشمالي لمدينة البيرة، لتأمين الحماية للمستوطنين، ما تسبب بأزمة مرورية.

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، قد أكدت، في تقرير صدر يوم أمس الاحد، أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي، ومليشيات المستوطنين، نفذت 4073 انتهاكًا بحق الشعب الفلسطيني، وأرضه ومقدساته، خلال النصف الأول من عام 2023، تراوحت بين تخريب وتجريف أراضٍ واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وإغلاق حواجز وإصابات جسدية".

المصدر / فلسطين أون لاين