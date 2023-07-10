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إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب رام الله

10 يوليو 2023 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قرب رام الله (أرشيفية)

أصيب خمسة فلسطينيين على الأقل، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في قرية شقبا، شمال غرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأكد ت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت خلال اقتحامها القرية، الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، تجاه الفلسطينيين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن "فلسطينيا أصيب بالرصاص الحي وأربعة آخرون بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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