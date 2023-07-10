تألق الزلزولي يزيد فرص عودته لنادي برشلونة

ناقش تقرير صحفي إسباني الوضع الراهن للنجم الدولي المغربي عبد الصمد الزلزولي مع ناديه برشلونة، وذلك بعد تألق اللاعب صاحب الـ21 عامًا بصورة لافتة مع منتخب المغرب الأولمبي في نهائيات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة "المغرب 2023".



وقدّم النجم المغربي مستويات مميزة في المسابقة الأفريقية، مُسهمًا بـ6 أهداف (سجّل 3 أهداف، قدّم 3 تمريرات حاسمة)، ليقود الفريق المغربي للتتويج بباكورة ألقابه في الكأس القارية، بعد الفوز 2-1 على منتخب مصر في المباراة النهائية التي امتدت لشوطَين إضافيَين.



ووفقًا لما أورده الموقع الإلكتروني لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن الزلزولي قد يبقى الموسم المقبل في برشلونة؛ مع تمتع اللاعب بإعجاب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز.



وأمضى الزلزولي الموسم الكروي الماضي 2022-23 مُعارًا من برشلونة إلى أوساسونا الإسباني، حيث نجح الدولي المغربي في الظهور بأداء لافت، يجعله مُرشحًا لمكانة أكبر بالتشكيلة الأساسية للعملاق الكتالوني.



وحصل اللاعب على دعوة للالتحاق بتدريبات برشلونة يوم الإثنين المقبل، ومن المُتوقع أيضًا أن يحظى اللاعب المغربي بمقعد في قائمة بطل إسبانيا المسافرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض جولة إعدادية، حسب ما أفادت به صحيفة "سبورت".



لكن المصدر ذاته أشار أيضًا إلى أن برشلونة قد يكون منفتحًا على مغادرة اللاعب، مقابل عرض مناسب، هذا الصيف؛ بسبب معاناة النادي من صعوبات اقتصادية.



وبالنسبة إلى الزلزولي، قالت "سبورت" إن اللاعب منفتح على كل الخيارات؛ بالرغم من رغبته الواضحة في خوض دقائق أكثر، ما يزيد ربما من نسب رحيله بسبب قوة المنافسة في برشلونة، حسب ما يفيد به مراقبون.



يُذكر أن تعاقد الزلزولي مع برشلونة يمتد حتى 30 يونيو/ حزيران 2026، وتُقدر القيمة السوقية للاعب بـ15 مليون يورو، استنادًا إلى بيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، مع توقعات بارتفاع هذه القيمة خلال وقت قريب، بفضل تألق اللاعب في بطولة أفريقيا تحت 23 عامًا.

المصدر / فلسطين اونلاين