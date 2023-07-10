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الناشط "صبحة": الاحتلال يخشى من تطور صواريخ المقاومة بالضفة

10 يوليو 2023 . الساعة 20:42 بتوقيت القدس
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الناشط "صبحة": الاحتلال يخشى من تطور صواريخ المقاومة بالضفة

قال الباحث والناشط السياسي محمد صبحة إنّ هناك خشية كبيرة لدى أوساط الاحتلال الإسرائيلي، من تطور صواريخ المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.

وأوضح صبحة أنّ "الاحتلال بدأ يتحدث بشكل محموم عن خشية كبيرة من تكرار ظاهرة بداية صواريخ غزة، والتي أصبحت اليوم كابوساً حقيقياً".

وتابع: "قبل أسابيع قليلة رأينا مقطع فيديو لإطلاق صاروخين من جنين تجاه جلبوع، وقلل الكثير من شأن هذه الصواريخ، لكن اليوم تعود الصواريخ من جديد".

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وذكر أن هناك حديث فعلي عن الصواريخ البدائية التي تنطلق من جنين، بل أصبح النقاش الآن عن مدى تطور مثل هذه الصواريخ.

وأطلق مقاومون اليوم، صاروخين بدائيين تجاه مستوطنة "شكيد" بالقرب من منطقة جنين شمال الضفة الغربية، وأظهر مقطع فيديو توجيه الصاروخين من قبل مجموعة تطلق على نفسها "كتيبة العياش"، فيما أعلن جيش الاحتلال أنه يفحص التفاصيل.

وتواصلت أعمال المقاومة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 14 عملًا مقاومًا خلال الـ24 الأخيرة، شملت 3 عمليات إطلاق نار، ومحاولة طعن، و8 مواجهات تخللها إلقاء حجارة. 

كما رصد مركز "معطى" 1010 أعمال مقاومة خلال شهر حزيران/ حزيران الماضي، بينها 132 عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت 68 عملية منها في جنين.

وأسفرت العمليات والاشتباكات المسلحة عن مقتل 4 إسرائيليين، وإصابة 53 جندي ومستوطن بجراح مختلفة، فيما استشهد 21 فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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