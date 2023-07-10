مصرية ترمي طفلتها من الطابق الثاني "لأغرب سبب"

قررت النيابة العامة في الدقهلية شمالي القاهرة، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيق معها في تهمة الشروع في قتل طفلتها بإلقائها من الطابق الثاني بسبب "كثرة بكائها".

وكانت الطفلة مكة أحمد (3 سنوات) نُقلت إلى مستشفى السنبلاوين العام في حالة حرجة، وبالكشف الطبي عليها تَبيّن إصابتها بكسور بالغة الخطورة في القدم اليسرى بمنطقة الفخذ، وجرح غائر بالرأس، وتَشكّك الأطباء في وجود شبهة جنائية فأخطروا الشرطة.

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وحضر ضباط مباحث مركز شرطة السنبلاوين وتَبيّن وجود مرافقة للطفلة هي خالتها، وبسؤالها ادّعت في البداية أنّ الطفلة سقطت من علو، لكن بتضييق الخناق عليها اتّهمت والدة الطفلة بإلقائها من شرفة منزلها في الطابق الثاني، وذلك بسبب غضبها من كثرة بكاء الطفلة المستمر.

وتوجّه رجال الشرطة إلى منزل الأم وألقوا القبض عليها، واعترفت خلال الاستجواب أنها ارتكبت الجريمة بسبب عدم تحمُّلها بكاء طفلتها، خاصة أنها "تمرُّ بظروف صعبة هذه الفترة"، وفق ما قال مصدر أمني لموقع "سكاي نيوز عربية".

وبالكشف عن الصحيفة الجنائية للأم، تَبيّن أنه سبق اتهامها في قضية أعمال منافية للآداب وأخرى لتبديد أمانة، كما توصّلت التحريات إلى أنها منفصلة عن والد الطفلة منذ فترة.

وقال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية شريف مكين، إنّ الطفلة حاليًّا محجوزة في قسم رعاية الأطفال بمستشفى السنبلاوين العام تحت الملاحظة، وحالتها العامة مستقرة.

وأوضح أنّ "الأطباء بشكل عام مهمتهم استقبال أيّ حالات مرضية وتقديم الخدمة الصحية لها بغض النظر عن الأسباب التي أدّت لإصابتهم، لكن عند الاشتباه في وجود سبب جنائي يتم إخطار الشرطة كإجراء قانوني احترازي".

وتابع مكين أنّ "مُرافِقة الطفلة في البداية ادّعت أنها سقطت من أعلى، لكن اشتبه الأطباء في أنّ سببًا جنائيًّا ربما يكون وراء إصابة الطفلة فأبلغوا وحدة الشرطة الموجودة بالمستشفى، وبدورها أبلغت مركز شرطة السنبلاوين".

المصدر / مواقع إلكترونية