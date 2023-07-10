منح السوري عمر السومة أسبوعين لحسم مستقبله مع العربي

أكدت تقارير صحفية أنّ إدارة العربي لم تُقدّم عرضًا رسميًا للنادي الأهلي السعودي، من أجل شراء السوري عمر السومة من صفوف الراقي في نافذة الانتقالات الصيفية.



وخاض النجم السوري فترة إعارة في صفوف العربي القطري، لمدة موسم واحد، حيث قاد "فريق الأحلام" للتتويج بلقب كأس أمير قطر، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، كما أنهى الفريق موسمه بوصافة دوري نجوم قطر، ليتأهل إلى ملحق دوري أبطال آسيا.



ولم تقدم إدارة العربي، حتى الآن، أي عرض رسمي من أجل التعاقد مع عمر السومة من الأهلي، لكنها تعتزم التحرك في الفترة القادمة لحسم الصفقة، وفقًا لما أوردته تقارير صحفية محلية.



وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "الراية" أن إدارة العربي أمْهلَت النجم السوري أسبوعين لحسم مستقبله، سواء بالاستمرار مع العربي أو استكمال عقده مع نادي أهلي جدة السعودي.



جدير بالذكر أن السومة جاء في وصافة هدافي دوري نجوم قطر، برصيد 18 هدفًا، بعد مايكل أولونغا، مهاجم نادي الدحيل، الذي حصد لقب الهدّاف برصيد 22 هدفًا.

المصدر / فلسطين اونلاين