إصابة مستوطن بعملية طعن غرب رام الله

أصيب مستوطن اليوم الاثنين، بعملية طعن نفذها فلسطيني قرب دير قديس ونعلين غرب محافظة رام الله، فيما انسحب المنفذ بسلام.

وأكد جيش الاحتلال إصابة مستوطن بعملية الطعن، وذلك بعد دخوله قرية "دير قديس" مع مجموعة من المستوطنين، فيما شرعت قوات الاحتلال في عمليات تمشيط بحثاً عن المنفذ.

ووصلت تعزيزات عسكرية من جيش الاحتلال إلى مكان عملية الطعن، للمشاركة في عمليات البحث عن المنفذ.

اقرأ أيضا: استشهاد شابٍّ برصاص الاحتلال قرب رام الله

وفي وقت سابق، ارتقى الشهيد بلال قدح (33 عاماً)، بنيران قوات الاحتلال، أثناء محاولته تنفيذ عملية فدائية قرب قرية دير نظام غرب رام الله.

وزفت حركة حماس الشهيد قدح، مشددة على ضرورة مواصلة أبناء شعبنا استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين في كل المناطق، واستخدام كل الأدوات الممكنة لصد اقتحامات العدو والرد على عدوانه، والثأر لدماء الشهداء، والانتصار للمسجد الأقصى في وجه مخططات المستوطنين الخبيثة.

المصدر / فلسطين أون لاين