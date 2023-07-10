من هو اللاعب الذي تدخل رونالدو لإقناعه بالانتقال إلى نادي النصر؟

ذكرت تقارير صحفية أنّ البرتغالي كريستيانو رونالدو، محترف النصر السعودي، يحاول إقناع مواطنه أوتافيو بالانتقال إلى النصر، للعب معًا في صفوف "العالمي" خلال الموسم الجديد.



وبحسب صحيفة "أبولا"، فإن كريستيانو رونالدو اتصل بزميله في المنتخب البرتغالي، ليتحدث معه عن مشروع الفريق السعودي، الذي تشير تقارير إلى أنه عرض بالفعل على أوتافيو راتبًا صافيًا قدره 13.5 مليون يورو سنويًا؛ أيّ 5 أضعاف ما يحصل عليه حاليًا من بورتو.



ويُعَدّ صاحب الـ28 عامًا أحد أهم اللاعبين في فريق "التنانين" الذي يدافع عن قميصه منذ عام 2014، وفاز معه بالدوري البرتغالي ثلاث مرات، بين ألقاب أخرى.



وخاض أوتافيو 44 مباراة عبر كل المسابقات في الموسم الماضي، وأحرز 7 أهداف، وقدّم 13 تمريرة حاسمة، علمًا بأنه سجل 3 أهداف خلال 14 مباراة دولية لعبها برفقة المنتخب البرتغالي.



وحصد اللاعب الدولي 9 ألقاب خلال مسيرته مع بورتو؛ وهي الدوري البرتغالي 3 مرات، وكأس البرتغال 3 مرات، وكأس السوبر البرتغالي مرتين، وكأس الدوري البرتغالي مرة واحدة.

المصدر / فلسطين اونلاين