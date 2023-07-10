فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

خطأ قد يسبب الموت المفاجئ.. لا ترتكبه عند وضع طفلك بالسرير

الحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول الخليج العربي يبحث التعاون المشترك

مناشدات لإطلاق سراح الطلبة المعتقلين لدى السلطة في الضفة الغربية

كتيبة العياش بجنين تعلن إطلاق صاروخي قسام (1) على مستوطنة "شاكيد"

جيش الاحتلال يعين قائدا جديدا لجنوب الأراضي المحتلة

الكرملين: بوتين اجتمع بقائد فاغنر بعد 5 أيام من التمرد

وزارة الأسرى تنعى والدة الأسير ممدوح الطناني

مشعل يدعو الأمة العربية والإسلامية إلى دعم المقاومة الفلسطينية ومدّها بالسلاح

وظيفة شاغرة في جمعية العودة الصحية والمجتمعية

11 يوليو في ذاكرة أحداث فلسطين

خطأ قد يسبب الموت المفاجئ.. لا ترتكبه عند وضع طفلك بالسرير

10 يوليو 2023 . الساعة 18:03 بتوقيت القدس
...
خطأ قد يسبب الموت المفاجئ.. لا ترتكبه عند وضع طفلك بالسرير

حذر الأطباء من خطأ يرتكبه بعض الآباء عند وضع أطفالهم في السرير للنوم، وهو إبقاء القبعة على الرأس، لما لذلك من آثار جانبية قد تكون مميتة.

وبحسب صحيفة "الصن"، قال الإطباء إن "إبقاء رأس الطفل ووجهه مكشوفين أثناء النوم يقلل من خطر الموت المفاجئ وغير المتوقع".

اقرأ أيضا: تدخل مفرط في اختياراتهم.. كيف تؤثر التربية الهليكوبتر في حياة الأطفال؟

ومتلازمة موت الرضع المفاجئ، والتي تُعرف أيضً باسم "موت المهد"، تحدث عندما يموت طفل سليم لسبب غير مبرر.

وتؤثر الحالة على حوالي 200 طفل في المملكة المتحدة كل عام.

ويأتي الخطر الأكبر في الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل وعادةً عندما يكون نائماً.

كذلك، يُنصح الآباء بوضع أطفالهم دائما على ظهورهم عندما ينامون، حيث يمكن أن يؤدي السماح للطفل بالنوم على معدته إلى سد مجرى الهواء.

للمساعدة أيضا في تقليل مخاطر "موت المهد"، يُنصح الآباء بالنوم في نفس غرفهم مع أطفالهم حديثي الولادة خلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم.

المصدر / مواقع إلكترونية
#أطفال رضع #صحة الإنسان #موت مفاجئ #نوم الأطفال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة