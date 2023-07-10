الحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول الخليج العربي يبحث التعاون المشترك

بحثت الجولة السادسة من الحوار الإستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، الإثنين، سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية في ختام الجولة التي انطلقت في وقت سابق الإثنين على مستوى وزراء الخارجية في العاصمة الروسية موسكو.

وشارك في الحوار إلى جانب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وزراء خارجية الدول الست الممثلة في مجلس التعاون الخليجي وهي: السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.

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وذكرت الخارجية العمانية في البيان، أنّ "السلطنة ممثلة بوزارة الخارجية ترأّست في الاجتماع الوزاري المشترك والحوار الإستراتيجي السادس بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية".

وأضافت: "تناول الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دول المجلس وروسيا الاتحادية، وسبل دعم وتعزيز التعاون المشترك في مختلف القطاعات التي تهم الجانبين، لا سيما الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والسياحية".

كما تم تبادل الرؤى، وفق البيان، حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي في حلّ الصراعات وانتهاج سبل الحوار والوسائل السلمية واحترام سيادة الدول واستقلالها صونًا لسياسة حُسن الجوار والتعايش السلمي ترسيخًا للأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد لافروف في مؤتمر صحفي في ختام الجولة على أهمية التعاون بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى توفُّر الإمكانيات التي تُساعد في عمليات تطوير هذا التعاون.

وفي السياق، أعرب لافروف عن ترحيب بلاده بـ"التقارب بين دول الخليج وإيران".

كما أشار إلى أنّ روسيا "تدعم الحل السياسي الشامل في سوريا والبدء في إعادة الإعمار".

وعُقدت الجولة الأولى من الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، في العاصمة السعودية الرياض عام 2017.

المصدر / الأناضول