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جيش الاحتلال يعين قائدا جديدا لجنوب الأراضي المحتلة

10 يوليو 2023 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
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عين جيش الاحتلال ضابطا جديدا لقيادة المنطقة الجنوبية (جنوب فلسطين المحتلة)، وذلك خلفاً لقائد المنطقة السابق إليعازر توليدانو الذي أنهى مهام منصبه.

وذكرت القناة "12" العبرية، اليوم الاثنين، أن المسؤول الجديد، ويدعى يارون فينكلمان، تسلم مهام منصبه في مراسم تمت في مقر قيادة جيش الاحتلال بمدينة بئر السبع المحتلة.

وأفادت القناة، أن القائد العسكري الجديد "شغل عدة مناصب قيادية في جيش الاحتلال من بينها المسؤولية عن بلورة الخطة القتالية السنوية للجيش، وأساليب استخدام القوة وعلاقة الجيش بالمجتمع".

وأشارت أن فينكلمان تجند لجيش الاحتلال في العام 1993، وتقلد عدة مناصب قيادية، منها قائد كتيبة الاستطلاع في لواء المظليين، كما اشترك في المعارك والعدوان على في قطاع غزة وخاصة معركة العام 2008 والعام 2014.

وبينت بأن "فينكلمان" تسلم قيادة اللواء الشمالي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقائداً للواء "جفعاتي" حتى العام 2017، وفي أكتوبر من العام 2020 تم تعيينه مسؤولاً للواء العمليات التابع لشعبة العمليات في الجيش، حيث شغل هذا المنصب أيضاً خلال معركة "سيف القدس" عام 2021 في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جيش الاحتلال الإسرائيلي #الاحتلال الإسرائيلي

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