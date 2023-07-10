الكرملين: بوتين اجتمع بقائد فاغنر بعد 5 أيام من التمرد

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن أن الرئيس فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين في العاصمة موسكو، بعد نحو 5 أيام من إعلان المجموعة شبه العسكرية التمرد.

وقال ديمتري بيسكوف، متحدث الكرملين في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن بوتين دعا 35 شخصية لحضور الاجتماع، بمن فيهم قائد "فاغنر"، وبحث معهم واقعة التمرد التي حدثت في 24 يونيو/ حزيران الماضي، وتداعياتها.

وأضاف أن الاجتماع "استمر لنحو 3 ساعات، وشهد تقديم بوتين خيارات العمل والانتساب إلى الجيش الروسي"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 24 يونيو اتهم بريغوجين وزارة الدفاع الروسية بمهاجمة مقاتليه، وأعلن دخول قواته مدينة "روستوف نا دون" الحدودية مع أوكرانيا، قبل التوجه إلى مدينتي فورونيج وليبيتسك، وهو ما اعتبره جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "تمردا مسلحا".

واستمر التمرد يوما واحدا فقط، ثم أعلن بريغوجين سحب مقاتليه إلى معسكراتهم "تجنبا لسفك الدماء الروسية"، بناء على وساطة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر / الأناضول