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وزارة الأسرى تنعى والدة الأسير ممدوح الطناني

10 يوليو 2023 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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نعت وزارة الأسرى والمحررين، والدة الأسير ممدوح أحمد الطناني من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي وافتها المنية اليوم الإثنين بعد حياة حافلة بالصبر والعطاء.

وقالت: "ننعى ببالغ الحزن والأسى والدة الأسير ممدوح أحمد الطناني -الحاجة إم ممدوح الطناني- من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي وافتها المنية اليوم الإثنين بعد أدائها فريضة الحج في السعودية، بعد حياة حافلة بالصبر والعطاء".

وأضافت: "خالص التعازي والمواساة لعموم عائلة الطناني وللأسير ممدوح المعتقل منذ عام 2007 والمحكوم بالسجن لمدة 25 عامًا، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته".

المصدر / فلسطين أون لاين
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