وزارة الأسرى تنعى والدة الأسير ممدوح الطناني

نعت وزارة الأسرى والمحررين، والدة الأسير ممدوح أحمد الطناني من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي وافتها المنية اليوم الإثنين بعد حياة حافلة بالصبر والعطاء.

وقالت: "ننعى ببالغ الحزن والأسى والدة الأسير ممدوح أحمد الطناني -الحاجة إم ممدوح الطناني- من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والتي وافتها المنية اليوم الإثنين بعد أدائها فريضة الحج في السعودية، بعد حياة حافلة بالصبر والعطاء".

وأضافت: "خالص التعازي والمواساة لعموم عائلة الطناني وللأسير ممدوح المعتقل منذ عام 2007 والمحكوم بالسجن لمدة 25 عامًا، سائلين الله تعالى أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته".

المصدر / فلسطين أون لاين