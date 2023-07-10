موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية الدفعة الثانية 2023

كشف وزير التنمية الاجتماعية في حكومة اشتية أحمد مجدلاني، عن موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف أن موعد صرف شيكات الشؤون الدفعة الثانية لعام 2023 للحالات الاجتماعية، قبل نهاية الشهر يوليو/ تموز الجاري 2023.

وقال مجدلاني في تصريح صحفية، إنّ الوزارة أنهت كافة الإجراءات المتعلقة بصرف الشيكات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

علماً أن الوزارة ملزمة بصرف شيكات الشؤون الاجتماعية على أربعة دفعات في كل عام - معدل كل 3 شهور-، وكان من المفترض صرفها نهاية شهر 6 لهذا العام.

ويستفيد من شيكات الشؤون الاجتماعية والتي تصرف بالتعاون مع البنك والدولي والحكومة اشتية برام، قرابة 116 ألف أسرة مستورة.

المصدر / فلسطين أون لاين+مواقع إلكترونية