انطلاق مناورة عسكرية بين (إسرائيل) والولايات المتحدة

أعلن الاحتلال الإسرائيلي الإثنين، إطلاقه مناورة عسكرية جوية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وصفتها صحيفة عبرية بأنها "تهديد غير مستتر ضد إيران".

وقال جيش الاحتلال في بيان: "بدأت أمس الأحد مناورة مشتركة للقوات الجوية الأمريكية والإسرائيلية كجزء من سلسلة تدريبات جونيبر أوك Juniper Oak المشتركة" دون تحديد موعد انتهاء المناورة.

وذكر البيان: "سيشمل التمرين عددًا من السيناريوهات، بما في ذلك الضرب الاستراتيجي بعيد المدى، وتحقيق التفوق الجوي في المنطقة، والدفاع الإلكتروني في مواجهة مجموعة متنوعة من التهديدات والتحديات".

وتابع: "كما سيشمل التمرين إعادة التزود بالوقود في الجو باستخدام طائرات الصهريج الأمريكية، بمشاركة طائرة KC-46 Pegasus للتزود بالوقود الجوي".

ولفت جيش الاحتلال إلى أن التمرين يستمر في تعزيز التعاون العملياتي بين جيش الاحتلال والقوات المسلحة الأمريكية، ويتم إجراؤه كجزء من سلسلة تدريبات مشتركة.

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من جانبها، قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، الإثنين، إن المناورة "تهديد غير مستتر ضد إيران".

وأضافت: "لم يذكر البيان الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي على وجه التحديد إيران بالاسم، لكنه ذكر التدريب في الحالات التي قد يكون فيها نزاع بعيد المدى، وهي عبارة مشفرة تستخدم في كثير من الأحيان لإيران".

وتابعت الصحيفة: "لاحظ البيان استخدام KC-46 للتزود بالوقود في الجو، علمًا بأن التزود بالوقود في الجو ليس ضروريًا لضرب غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو سوريا، ولكنه سيكون ضروريًا لأي هجوم محتمل على طهران".

ويجري جيش الاحتلال سنويًا العديد من المناورات بما في ذلك مناورات مشتركة مع الجيش الأمريكي في مجالات متعددة.

المصدر / الأناضول